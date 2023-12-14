Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних Open Data Maturity

Про це у телеграм повідомив очільник Мінцифри Микола Федоров.

На першому місці цьогорічного рейтингу Франція, на другому – Польща. Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної війни, посіла третє місце з такими балами:

політика відкритих даних — 625;

функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;

вплив відкритих даних — 600;

якість відкритих даних — 611.

До рейтингу увійшли 35 європейських країн. Уперше Україна в рейтингу Open Data Maturity опинилась у 2020 році й була на 17-му місці.

"Попри повномасштабну війну ми продовжуємо працювати над розвитком сфери. Нам важливо залишатися лідерами у відкритості даних, задаючи міжнародні стандарти", - зазначив очільник Мінцифри.