Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних Open Data Maturity
Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity, ставши однією з топкраїн за розвитком відкритих даних
Про це у телеграм повідомив очільник Мінцифри Микола Федоров.
На першому місці цьогорічного рейтингу Франція, на другому – Польща. Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної війни, посіла третє місце з такими балами:
- політика відкритих даних — 625;
- функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;
- вплив відкритих даних — 600;
- якість відкритих даних — 611.
До рейтингу увійшли 35 європейських країн. Уперше Україна в рейтингу Open Data Maturity опинилась у 2020 році й була на 17-му місці.
"Попри повномасштабну війну ми продовжуємо працювати над розвитком сфери. Нам важливо залишатися лідерами у відкритості даних, задаючи міжнародні стандарти", - зазначив очільник Мінцифри.
- Також сьогодні, 14 грудня, у Мінцифри представили глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN, яка допоможе правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього країни.
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