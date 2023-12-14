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Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних Open Data Maturity

14 грудня, 2023 четвер
20:49
Технології Михайло Федоров

Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity, ставши однією з топкраїн за розвитком відкритих даних

Про це у телеграм повідомив очільник Мінцифри Микола Федоров.

На першому місці цьогорічного рейтингу Франція, на другому – Польща. Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної війни, посіла третє місце з такими балами:

  • політика відкритих даних — 625;
  • функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;
  • вплив відкритих даних — 600;
  • якість відкритих даних — 611.

До рейтингу увійшли 35 європейських країн. Уперше Україна в рейтингу Open Data Maturity опинилась у 2020 році й була на 17-му місці.

"Попри повномасштабну війну ми продовжуємо працювати над розвитком сфери. Нам важливо залишатися лідерами у відкритості даних, задаючи міжнародні стандарти", - зазначив очільник Мінцифри.

  • Також сьогодні, 14 грудня, у Мінцифри представили глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN, яка допоможе правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього країни.
Кабмін
Європа
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