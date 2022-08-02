З таким закликом на конференції в ООН присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, виступив заступник глави МЗС України Микола Точицький, передає "Укрінформ".

"Уперше в історії цивільні ядерні об’єкти були перетворені на військові об’єкти й плацдарми російської армії - на порушення положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії", - вказав представник України.

Він наголосив, що світ "став свідком того, як виникає в реальності ядерний тероризм", спонсорований ядерною державою.

У цьому зв’язку Точицький закликав ООН докласти "рішучих спільних дій", аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

"Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю", - заявив заступник міністра.

Він нагадав, що Росія порушила всі норми міжнародного права, розв’язавши війну проти України та чітко висловивши наміри розташувати свій ядерний арсенал на території неядерних держав, що серйозно загрожує Договору про нерозповсюдження.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міжнародну спільноту в ООН об’єднатися, щоб дати відсіч спробам Росії використовувати АЕС в Україні як "живий щит".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb