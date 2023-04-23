Україна в овертаймі програла Китаю на старті ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Таллінні українці вдало розпочали гру та завдяки дублю Олексія Ворони повели у рахунку 2:0 після першого періоду. Проте у наступній двадцятихвилинці китайці закинули чотири шайби у відповідь.

У третьому періоді збірній Україні вдалося перевести матч в овертайм - забили Ігор Мережко та Олексій Ворона, який оформив хет-трик.

У додатковий час перемогу Китаю приніс Корі Кейн.

Збірна України програла Китаю 4:5, набрала 1 очко та розташувалася в турнірній таблиці на третьому місці. Китайці з 2 пунктами йдуть другими, лідирує з 3 балам Японія, яка у 1-му турі переграла Нідерланди - 8:1.

Наступну гру Україна проведе 24 квітня проти Сербії. Також суперниками наших хокеїстів по групі є Естонія.

За підсумками ЧС-2023 до групи A першого дивізіону вийде переможець змагань у групі B.

ЧС-2023 з хокею

Дивізіон IB

1-й тур

Таллінн, Естонія

23 квітня

Китай - Україна 5:4 (ОТ)