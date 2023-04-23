Україна в овертаймі програла Китаю на старті ЧС з хокею
Збірна України поступилася Китаю у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IB
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Таллінні українці вдало розпочали гру та завдяки дублю Олексія Ворони повели у рахунку 2:0 після першого періоду. Проте у наступній двадцятихвилинці китайці закинули чотири шайби у відповідь.
У третьому періоді збірній Україні вдалося перевести матч в овертайм - забили Ігор Мережко та Олексій Ворона, який оформив хет-трик.
У додатковий час перемогу Китаю приніс Корі Кейн.
Збірна України програла Китаю 4:5, набрала 1 очко та розташувалася в турнірній таблиці на третьому місці. Китайці з 2 пунктами йдуть другими, лідирує з 3 балам Японія, яка у 1-му турі переграла Нідерланди - 8:1.
Наступну гру Україна проведе 24 квітня проти Сербії. Також суперниками наших хокеїстів по групі є Естонія.
За підсумками ЧС-2023 до групи A першого дивізіону вийде переможець змагань у групі B.
ЧС-2023 з хокею
Дивізіон IB
1-й тур
Таллінн, Естонія
23 квітня
Китай - Україна 5:4 (ОТ)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
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