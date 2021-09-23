Україна в рамках COVAX отримала морозильники для COVID-вакцин

Про це передає пресслужба МОЗ.

"Цього тижня в рамках ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур", - йдеться в повідомленні.

Морозильні камери мають діапазон температур від -40°C до -86°C і вироблені компанією Vestfrost, Данія.

Так, вони будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України.

Отримання додаткових морозильників дозволить збільшити потужності України зі зберігання вакцини Pfizer.

"Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech, отже, потребуємо більше обладнання для логістичних ланцюгів. Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців від небезпечного COVID-19. Ми вдячні партнерам, які підтримують нас у цьому відповідальному процесі", - повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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