Україна віддала окупантам рештки загиблого, який за них воював, але загарбники відмовилися натомість віддати тіло українця, - Гармаш
Українська сторона віддала окупантам рештки чоловіка, який воював на боці РФ, попри те, що загарбники відмовилися віддати тіло загиблого українця
Про це повідомив у Facebook представник ОРДО від України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"В якості ініціативи доброї волі ... українська сторона передала протилежній стороні рештки особи, яка загинула під час конфлікту: Мялкіна Анатолія Володимировича ...". За цими офіційними рядками не видно ні материнського болю, ні особистості людини, ні іншої людини, яка залишилася неназваною... Тільки ім'я і факт передачі останків. "Як ініціативи доброї волі"... Уже чую нарікання обурення такою "ініціативою" людей з "цього боку", які роками чекають останків своїх близьких... Мялкін загинув під Слов'янськом у 2014 році. Звісно, він воював на "протилежній стороні". Та "сторона" звернулася до нас на ТКГ з проханням віддати останки, оскільки мати загиблого хворіє останньою стадією онкології і хоче померти, поховавши сина. Для нас, материнська біль однакова на всіх "сторонах". І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, інший матері, що живе на "цій стороні". Не буду називати його ім'я, щоб не травмувати рідних. Однак, в результаті, не відразу, через кілька днів, але на нашу "добру волю" нам відповіли відмовою", - написав Гармаш.
Учасник ТКГ зазначив, що українська сторона могла у відповідь також не віддавати рештки загиблого, але представники України вирішили не уподібнюватися прикладу окупантів.
"Був вибір: вчинити як вони і теж зупинити передачу останків, або дати матері поховати сина і піти зі спокійною душею. Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують у заручниках на окупованій території не тільки живих, але і мертвих", - підсумував Гармаш.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.77
-
EUR
Купівля 31.01Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе