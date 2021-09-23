Україна віддала окупантам рештки загиблого, який за них воював, але загарбники відмовилися натомість віддати тіло українця, - Гармаш

Про це повідомив у Facebook представник ОРДО від України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.



"В якості ініціативи доброї волі ... українська сторона передала протилежній стороні рештки особи, яка загинула під час конфлікту: Мялкіна Анатолія Володимировича ...". За цими офіційними рядками не видно ні материнського болю, ні особистості людини, ні іншої людини, яка залишилася неназваною... Тільки ім'я і факт передачі останків. "Як ініціативи доброї волі"... Уже чую нарікання обурення такою "ініціативою" людей з "цього боку", які роками чекають останків своїх близьких... Мялкін загинув під Слов'янськом у 2014 році. Звісно, він воював на "протилежній стороні". Та "сторона" звернулася до нас на ТКГ з проханням віддати останки, оскільки мати загиблого хворіє останньою стадією онкології і хоче померти, поховавши сина. Для нас, материнська біль однакова на всіх "сторонах". І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, інший матері, що живе на "цій стороні". Не буду називати його ім'я, щоб не травмувати рідних. Однак, в результаті, не відразу, через кілька днів, але на нашу "добру волю" нам відповіли відмовою", - написав Гармаш.



Учасник ТКГ зазначив, що українська сторона могла у відповідь також не віддавати рештки загиблого, але представники України вирішили не уподібнюватися прикладу окупантів.



"Був вибір: вчинити як вони і теж зупинити передачу останків, або дати матері поховати сина і піти зі спокійною душею. Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують у заручниках на окупованій території не тільки живих, але і мертвих", - підсумував Гармаш.

