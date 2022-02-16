Україна відправила офіційне звернення до Радбезу ООН через можливого визнання Росією "Л/ДНР"

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. Л/ДНР, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання", - написав він.

Він закликав розглянути це звернення на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.



Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".



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