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Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію

15 серпня, 2023 вiвторок
21:03
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь РФ. В Альянсі уточнили позицію

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - зазначив представник МЗС.

Ніколенко додав, що українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягнення цих цілей.

Також заяву посадовця НАТО прокоментували в Офісі президента. Радник очільника ОП Михайло Подоляк у Twitter різко розкритикував слова Стіана Єнссена.

"Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління".

На думку Подоляка, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

"Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями".

Оперативна реакція України викликала необхідність НАТО додатково пояснити позицію Альянсу.

"Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру", - пише "Європейська правда" з посиланням на посадовця НАТО.

Він наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру.

"І очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться", – додав співрозмовник.

  • Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації, але рішення про це має приймати Київ.
окуповані території
вступ до НАТО
переговори з РФ
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