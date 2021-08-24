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Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності

24 серпня, 2021 вiвторок
07:00
Суспільство День Незалежності

24 серпня 2021 року українці відзначають головне державне свято - День Незалежності. Цьогоріч виповнюється 30 років Незалежності нашої держави

Про це повідомляє Еспресо.TV

"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року: Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні; Виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами; здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує: Незалежність України та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення".

Саме такі слова були в Акті проголошення незалежності України, який представили депутатам на засіданні ВР.

Після цього розпочалось голосування Ради. За проголосували 346 депутатів. Зал вибухнув оплесками, криками, всі зірвалися з місць, почали обійматися.

Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян.

Так, День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Як відомо, з нагоди 30- ї річниці Незалежності України у різних куточках нашої держави відбудуться святкові дійства: різноманітні концерти, паради, шоу.

Так, у Києві 24 серпня на центральних вулицях відбудеться святковий парад Збройних сил України. Над Києвом летітимуть й літаки, зокрема, найбільш важковозний літак у світі – Ан-225 "Мрія". Винищувачі випускатимуть жовтий і синій дим. У параді, зокрема, братиме участь оркестр ВПС США та літаки НАТО.

На Трухановому острові влаштують артилерійський салют.

О 14:00 на Дніпрі в районі Київського річкового вокзалу пройде парад катерів. До заходу долучиться морська авіація, а також рятувальні катери та яхти київських клубів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі в Маріїїнському парку.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.

Зазначимо, з 8:00 до закінчення заходів 24 серпня закриють на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик". У ніч з 24 на 25 серпня роботу громадського транспорту продовжать на дві години.

Команда Еспресо.TV також вітає наших глядачів і читачів із Днем Незалежності! Слава Україні!

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

День Незалежності
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