Україна виплатила понад ₴90 млн державної допомоги полоненим
Мінреінтеграції продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що Мінреінтеграції продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тис. гривень.
Лише за серпень Мінреінтеграції перерахувало понад 90 мільйонів гривень на виплату державної допомоги полоненим та спрямувало 29 млн гривень на банківські рахунки звільненим з російського полону.
Крім того, минулого місяця Мінреінтеграції здійснило виплату щорічної державної грошової допомоги сім’ям полонених на загальну суму 62 млн гривень.
Зазначається, що за 8 місяців поточного року Мінреінтеграції виплатило звільненим з полону й родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених державної допомоги на загальну суму понад 228 млн гривень.
-
У Головному управлінні розвідки заявили, що станом на п'ятницю, 8 вересня, Україна повернула з полону майже 2,6 тис. людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.68 Купівля 37.68Продаж 38.48
- EUR Купівля 40.43Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе