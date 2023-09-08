Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ГУР: Україні з початку повномасштабної війни вдалось повернути з полону майже 2,6 тис. людей 
Ексклюзив

ГУР: Україні з початку повномасштабної війни вдалось повернути з полону майже 2,6 тис. людей 

8 вересня, 2023 п'ятниця
19:21
Війна з Росією речник ГУР Андрій Юсов

У Головному управлінні розвідки заявили, що станом на п'ятницю, 8 вересня, Україна повернула з полону майже 2,6 тис. людей 

Про це представник ГУР Андрій Юсов сказав у коментарі Еспресо

"Полонені українці, як військові, так і цивільні знаходились у полоні задовго до повномасштабного вторгнення. Є люди, які перебувають у полоні з 2014 року. Попри це, процес триває і здебільшого у двосторонньому форматі Україні вдається повертати громадян: захисників, захисниць і цивільних. Відбулось 48 обмінів від моменту повномасштабного вторгнення і це майже 2 600 осіб українців було повернуто. Робота триває і новини обов'язково будуть", - наголошує Юсов.

У ГУР також нагадали, що Росія не виконує Женевські конвенції.

"Складнощі збоку РФ стосовно виконання Женевських конвенцій, дотримання міжнародного гуманітарного права - це традиційні речі. Що стосується того, як держава-агресор може інтерпретувати ті чи інші міжнародні події (зокрема повернення командирів "Азову" додому) чи дії українських Сил безпеки і оборони, - я думаю, що ми точно не повинні на це зважати. Робота по обміну ведеться, і дуже важливо, що обмінний фонд, зокрема внаслідок активних дій українських Сил безпеки і оборони, поповнюється, і поповнюється чимало", - сказав Андрій Юсов.

У розвідці наголошують, що Україна готова повертати своїх громадян

"Тобто зараз багато російських окупантів знаходяться і за останній час потрапили в український полон. Частина з них - приблизно кожен п'ятий - здалися добровільно, зокрема скориставшись програмою "Хочу жить", і ця робота триває. Були слова Шойгу, вже після повернення командирів "Азову" з Туреччини, що важливим завданням т.зв. СВО, виявляється, є  повернення російських військовополонених додому. Ну, слова були, заяви були, тепер треба чекати на конкретні дії. Україна готова повертати своїх громадян і, звичайно, буде робити для цього все можливе, і в форматі обмінів також", - йдеться у заяві представника ГУР.

Обмін полоненими з Росією

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині. 

12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.

Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.

22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових. Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника". 

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що в Україні існують проблеми з обмінним фондом, а РФ не хоче забирати своїх військовополонених.

Україна
Росія
полонені
ГУР
Військові новини
Читайте також:
Крим, транспорт, Іран, безпілотник
7 вересня, 2023 четвер
З аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя вилетів іранський транспортний літак, - ЗМІ
Вірменія
7 вересня, 2023 четвер
Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією
6 вересня, 2023 середа
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
20:15
Вчені дослідили взаємозв'язок очей зі сприйняттям інформації на слух
20:04
Огляд
Я, Ніна
Коли "Ганьба" не ганьба: що подивитися на вихідних
20:04
OPINION
Ігор Гулик
"Не проявляти абсолютно ніякого милосердя"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 562-го дня війни: британська авіація стежитиме за Чорним морем, перші "леопарди" з Данії вже в Україні та чат-бот, який відстежує частоти російської авіації    
19:45
суд, суддя
До 3 років за ґратами засуджено киянина, який виманював гроші, обіцяючи евакуювати з Маріуполя
19:41
ЗСУ війна
Сили оборони мають успіх в районі південніше Роботиного, - Генштаб
19:29
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, кількість постраждалих зросла до 73
19:24
Литва прапор
Литва передала Україні 1,5 млн одиниць боєприпасів
19:22
Ексклюзив
Ігор Коломойський, суд
Влада поспішила висунути Коломойському підозру раніше за НАБУ, бо хоче покласти цей кейс у свою "скарбничку", - Гончаренко
18:44
Інфографіка
Федеріко К'єза (ліворуч)
Італія перед матчем проти збірної України втратила знакових футболістів
18:40
Наслідки ракетних ударів по Торецьку
Росіяни вдарили по околиці Торецька: поранено двох підлітків та їхніх батьків
18:30
вибори днр
На псевдовиборах російські окупанти збирають дані для військкоматів, - Цетр нацспротиву
18:21
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: зібрані на підтримку патрульних 1,12 млн грн передадуть на потреби ЗСУ
18:18
долар євро гривня валюта обмін
"Очікую до кінця року до 37 грн за долар": економіст Порох спрогнозував рівень інфляції
18:15
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Аналітик інституту стратегічних досліджень про ситуацію під Бахмутом: задача - не дати росіянам завадити прориву
18:06
OPINION
Орест Сохар
Чи домовився б Салліван з Ріббентропом?
17:58
Олег Ніколенко
МЗС України прокоментувало ідею відновлення "зернової угоди" на умовах РФ
17:55
Гітанас Науседа
Важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися вже цьогоріч, – Науседа
17:54
Домінго Бланко
Лідер "Дніпра-1" перейшов до аутсайдера чемпіонату Мексики, - ЗМІ
17:40
танк Leopard 1
До України прибули перші 10 зі 100 обіцяних Данією танків Leopard 1
17:35
Ексклюзив
форма ЗСУ
"Саботаж": волонтерка Ярова пояснила заяву про гальмування Мін'юстом закупівлі зимової форми для ЗСУ
17:23
Ігор Коломойський
За матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин
17:21
Катрін Колонна
"Підлість, антисемітизм": МЗС Франції про закиди Путіна щодо єврейського походження Зеленського
17:20
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
Експерт Defence Express розповів, що саме Путін може просити у Кім Чен Ина під час зустрічі у Владивостоку
17:15
повітряна тривога
Румунія вмикатиме повітряну тривогу в населених пунктах на кордоні з Україною в разі небезпеки
17:12
Очільник МОН Оксен Лісовий
Міністр освіти Лісовий: правопис РФ з великої літери є помилкою
17:09
Тайсон Ф'юрі
"Точно впевнений, що відбудеться": промоутер Ф'юрі заговорив про бій з Усиком 
16:50
Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні, - ДБР
16:44
мобілізація
СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України
16:30
Оновлено
Збірна України, відбір Євро-2024
Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
16:29
Ексклюзив
російські військові окупанти
Нищать навіть російськомовні правдиві книжки про Україну: Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення ТОТ
16:24
ДБР
Суд арештував майно та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який торгував державним пальним
16:13
Штучний інтелект, ШІ
Створені ШІ: Австралія вимагатиме від Google і Bing видаляти матеріали про жорстоке поводження з дітьми
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розтяжка для Зеленського? Як історія з деклараціями стане голкою в яйці для нинішньої влади
15:47
міна, розмінування
На Херсонщині сапери підірвалися на російській міні
15:21
Андрій Юсов
"Ворог планує комбіновані ракетно-дронові атаки": Юсов прокоментував загрозу обстрілів України восени та взимку
15:14
На KyivBookFest відбудуться презентації книжок Сергія Руденка та Володимира В'ятровича про війну
15:13
Оновлено
Жінки в армії
Жінки на військовому обліку: після спростування ДПСУ Веніславський уточнив, що за кордон не зможуть виїхати лише мобілізовані
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:02
Учені планують використовувати ембріони свиней для вирощування донорських нирок для людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV