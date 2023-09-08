ГУР: Україні з початку повномасштабної війни вдалось повернути з полону майже 2,6 тис. людей 

Про це представник ГУР Андрій Юсов сказав у коментарі Еспресо

"Полонені українці, як військові, так і цивільні знаходились у полоні задовго до повномасштабного вторгнення. Є люди, які перебувають у полоні з 2014 року. Попри це, процес триває і здебільшого у двосторонньому форматі Україні вдається повертати громадян: захисників, захисниць і цивільних. Відбулось 48 обмінів від моменту повномасштабного вторгнення і це майже 2 600 осіб українців було повернуто. Робота триває і новини обов'язково будуть", - наголошує Юсов.

У ГУР також нагадали, що Росія не виконує Женевські конвенції.

"Складнощі збоку РФ стосовно виконання Женевських конвенцій, дотримання міжнародного гуманітарного права - це традиційні речі. Що стосується того, як держава-агресор може інтерпретувати ті чи інші міжнародні події (зокрема повернення командирів "Азову" додому) чи дії українських Сил безпеки і оборони, - я думаю, що ми точно не повинні на це зважати. Робота по обміну ведеться, і дуже важливо, що обмінний фонд, зокрема внаслідок активних дій українських Сил безпеки і оборони, поповнюється, і поповнюється чимало", - сказав Андрій Юсов.

У розвідці наголошують, що Україна готова повертати своїх громадян

"Тобто зараз багато російських окупантів знаходяться і за останній час потрапили в український полон. Частина з них - приблизно кожен п'ятий - здалися добровільно, зокрема скориставшись програмою "Хочу жить", і ця робота триває. Були слова Шойгу, вже після повернення командирів "Азову" з Туреччини, що важливим завданням т.зв. СВО, виявляється, є повернення російських військовополонених додому. Ну, слова були, заяви були, тепер треба чекати на конкретні дії. Україна готова повертати своїх громадян і, звичайно, буде робити для цього все можливе, і в форматі обмінів також", - йдеться у заяві представника ГУР.

Обмін полоненими з Росією

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.

12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.

Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.

22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових. Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника".

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що в Україні існують проблеми з обмінним фондом, а РФ не хоче забирати своїх військовополонених.