Україна з 23 вересня вводить "жовту" зону карантину

Відповідне рішення схвалила Державна комісія ТЕБ та НС.



"З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки", - йдеться в рішенні.

Так, Кабмін змінами до постанови пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у "червоній" зоні, але за певних умов.

"Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Також Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів до:

— можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;

— забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

— інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.



У "жовтій" зоні забороняється:

робота шкіл, ВНЗ та інших навчальних закладів в звичайному форматі, якщо менш ніж 80% працівників установи мають "жовті" або "зелені" COVID-сертифікати — заклад має перейти на дистанційне навчання;

проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв. м. площі будівлі або території;

заповненість кінозалів і залів інших установ культури більш ніж на 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 людина на 10 кв. метрів;

заповненість басейнів — більше, ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для груп;

розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менше 1,5 метра за сусідніми столиками і більше чотирьох осіб за столом (без урахування дітей до 18 років);

проведення у навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю учнів більш ніж з однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів).

Винятки: більшість цих обмежень не застосовуються, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менш ніж 80% організаторів масових заходів (або працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів) матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікати.



Також залишаються обов'язковими-носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях України.

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