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Війна з Росією: хроніка
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Україна захищає майбутнє світу, - Андрій Шевченко в інтерв'ю італійським ЗМІ

27 липня, 2022 середа
03:06
Спорт Андрій Шевченко та Володимир Зеленський

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що світу важливо допомагати Україні у війні з Росією, адже наша країна захищає їхнє майбутнє

Про це Андрій Шевченко сказав у розмові з італійським виданням Calciomercato.com.

За словами Шевченка, світ повинен допомогти Україні зберегти свою ідентичність.

"Усі країни мають допомогти Україні виграти війну, щоб українці могли жити як раніше та зберегти свою ідентичність. Нашу мову, нашу історію і наше майбутнє. Адже зараз ми захищаємо не лише наше майбутнє, а й майбутнє світу", - сказав колишній тренер збірної України.

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Світ
Україна
футбол
Італія
Андрій Шевченко
війна з Росією
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