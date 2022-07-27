Україна захищає майбутнє світу, - Андрій Шевченко в інтерв'ю італійським ЗМІ
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що світу важливо допомагати Україні у війні з Росією, адже наша країна захищає їхнє майбутнє
Про це Андрій Шевченко сказав у розмові з італійським виданням Calciomercato.com.
За словами Шевченка, світ повинен допомогти Україні зберегти свою ідентичність.
"Усі країни мають допомогти Україні виграти війну, щоб українці могли жити як раніше та зберегти свою ідентичність. Нашу мову, нашу історію і наше майбутнє. Адже зараз ми захищаємо не лише наше майбутнє, а й майбутнє світу", - сказав колишній тренер збірної України.
- 24 липня стало відомо, що Шевченко відмовився відновлювати тренерську кар'єру до закінчення війни.
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