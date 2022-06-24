Шевченко відмовився відновлювати тренерську кар'єру до закінчення війни

Про це повідомляє FanDay.

"Я з ним розмовляв і наскільки зрозумів, доки йде війна, він взагалі не планує відновлювати кар'єру тренера. Принаймні поки йдуть активні бойові дії. Він каже, що всі зусилля кине на те, щоб використати своє ім'я та вплив, щоб допомогти Україні та залучити якнайбільше коштів", ​​— сказав Микола Васильков.

Шевченко з листопада 2021 до січня 2022 року тренував "Дженоа" та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

У 2016 - 2021 роках очолював збірну України.

Андрій Шевченко від початку широкомасштабної агресії Росії почав займатись організацією міжнародної підтримки Україні та збором коштів для потреб воюючої країни, а нещодавно став першим амбасадором президентської платформи UNITED24.

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