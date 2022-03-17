Україна закликала країни внести РФ у чорний список FATF
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав внести Росію в чорний список організації Financial Action Task Force
Про це він написав у Twitter.
"Оскільки Росія здійснює в Україні все нові і нові варварські злодіяння, її необхідно виключити з усіх цивілізованих організацій і майданчиків", - зауважив він.
Кулеба закликав всі держави-члени FATF (Financial Action Task Force) виключити Росію з консорціуму і внести її в чорний список організації.
Довідка: Financial Action Task Force - міжурядова організація. Розробляє світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
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