З такою заявою виступив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міністр відзначив, що Україна закликала ООН та партнерів "жорстко" відреагувати на дії Росії та "докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації".

"Із метою уникнення провокацій рекомендуємо капітанам суден, які прямують до/з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії", – зауважив Кубраков.

При цьому він заявив, що Україна поки що офіційно не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що російські військові відкрили вогонь по цивільному суховантажу "Сукра Окан". Проте, за його словами, дії Росії "є кричущою зневагою до прав причорноморських держав на вільне судноплавство і прав іноземних суден на мирний прохід через територіальні води прибережних країн".

Росія зупинила іноземне судно в Чорному морі

13 серпня міноборони РФ заявило, що у південно-західній частині Чорного моря військові Чорноморського флоту Росії вели "попереджувальний вогонь" аби зупинити та перевірити суховантажне судно "Сукру Окан". Під прапором Палау воно прямувало до українського порту Ізмаїл.

В Офісі президента України вважають такі дії "актом піратства і злочином" й що це вимагає чіткої юридичної фіксації.

У Силах оборони півдня зауважили, що ніхто з офіційних джерел інцидент досі не підтвердив, а заява РФ може бути проявом гібридної війни.

Окрім цього, за інформацією об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна. Зазначається, що на борту "Сукра Окан" перебував турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози й не підкорився. Тож рашисти збрехали про "успішний огляд" судна.