Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла

Інформацію зі своєю версією події розповсюдило міноборони РФ.

Вогонь, як зазначається, вівся з патрульного корабля "Василь Биков".

"На вимогу зупинки для огляду на перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", - пояснили свої дії росіяни.

Окрім того, з метою огляду суховантажного судна з борту "Василя Бикова" було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців.

"За результатами радіопереговорів, судно застопорило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно. Після завершення роботи оглядової групи на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл", - йдеться у повідомленні МО РФ.

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