Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла
13 серпня близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря військові Чорноморського флоту Росії вели "попереджувальний вогонь" аби зупинити та перевірити суховантажне судно "Сукра Окан". Під прапором Палау воно прямувало до українського порту Ізмаїл
Інформацію зі своєю версією події розповсюдило міноборони РФ.
Вогонь, як зазначається, вівся з патрульного корабля "Василь Биков".
"На вимогу зупинки для огляду на перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", - пояснили свої дії росіяни.
Окрім того, з метою огляду суховантажного судна з борту "Василя Бикова" було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців.
"За результатами радіопереговорів, судно застопорило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно. Після завершення роботи оглядової групи на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл", - йдеться у повідомленні МО РФ.
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