"Зернова угода" - це не рішення, а привід:

для РФ — через терор щодо України спровокувати продовольчу кризу, якою кремль шантажує цивілізований світ. Таким чином, російські терористи розраховують, що їм вдасться просунути умови про зняття санкцій з окремих фінансових структур та галузей, а також виграти час у війні на виснаження нас, а також політичне посилення сил в країнах заходу, які декларують симпатію кремлю, а отже досягнути вигідних позицій, щодо примушення заходом України сісти за стіл "переговорів", а точніше капітуляції;

для цивілізованого світу — через тиск і залучення "нейтральних" країн до останнього відтягнути в часі пряме зіткнення з РФ в протистоянні у чорноморському басейні;

для України — натякнути РФ (що вже було зроблено), що в морський бій можна грати удвох. Той факт, що ми натяком демонструємо наші потенційні можливості уражати російський морський флот та завдавати ударів по їхній інфраструктурі, яка є для нас легітимною воєнною ціллю — це суттєві проблеми з забезпечення безпеки, що своєю чергою створює проблеми в економічній та логістичній діяльності РФ у Чорному морі, навіть з огляду на те, що фрахт зростатиме в ціні через збільшення страхових внесків. А при гарячій фазі морського бою, може взагалі поставити під загрозу привабливість такої діяльності.

Отже, ми плавно переходимо до нового етапу війни та по суті ще одного пункту у світовому порядку денному — це глобальна безпека у регіоні Чорноморського басейну.

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На моє глибоке переконання — зернова угода як політично-економічний тиск, чи предмет взаємодії та стримування, вже себе практично вичерпав, оскільки "умиротворення" терориста дає йому більше мотивації до агресивних дій та збільшення своїх геополітичних амбіцій.

Тому вважаю, що ця угода є хорошим приводом розпочати планувати нову реальність, завдання якої створити всі можливі передумови для реалізації безпекової політики у Чорному морі.

Враховуючи позицію та плани РФ з окупації та ліквідації України, включно через окупацію наших акваторій в морі, а в наших планах збереження нашої державності й повна деокупація наших територій — звідси випливає висновок: "Морський бій" в Чорному морі — це невідворотна реальність!

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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