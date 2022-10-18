Україна закликала ЮНЕСКО припинити співпрацю з російськими музеями
Українська сторона в ЮНЕСКО порушила питання щодо повного припинення міжнародними інституціями співпраці з музеями Російської Федерації
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.
"Користуватися російськими наративами про те, що вони про велику російську культуру, ми вважаємо злочином також. Тому що росіяни власне, використовують цей наратив великої так званої російської культури як зброю, не гіршу, а часом, на жаль, ще ефективнішу, ніж їхні ракети", - зауважив він.
Плани окупаційного уряду евакуювати кримські музеї є черговим воєнним злочином РФ, каже Ткаченко. Саме тому Мінкульт вже звернувся до ЮНЕСКО із закликом зафіксувати ці спроби.
"Ми знаємо, що за час окупації Криму були вчинені протиправні дії і з приводу об’єктів ЮНЕСКО в Бахчисараї, Херсонесі, і все це, відповідно, має лягти на репарації росіян", - додав міністр.
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