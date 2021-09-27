Україна запропонувала обговорити переслідування кримських татар на сесії ПАРЄ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Українська делагація запропонувала тему для обговорення на дебатах - "Політичне переслідування Росією корінних народів Криму".

Запит на дебати надіслали після нової хвилі арештів на окупованому півострові.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".