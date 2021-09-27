Україна запропонувала обговорити переслідування кримських татар на сесії ПАРЄ
27 -30 вересня у Страсбурзі проходитиме осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Українська делагація запропонувала тему для обговорення на дебатах - "Політичне переслідування Росією корінних народів Криму".
Запит на дебати надіслали після нової хвилі арештів на окупованому півострові.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
- Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".
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