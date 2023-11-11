"Україна завжди повертається": Зеленський привітав українців з першою річницею визволення Херсона

Звернення до українців Зеленський оприлюднив у facebook.

"Сьогодні – перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову й знову доводили на херсонських вулицях та в багатьох будинках і квартирах, що Україна – єдина. Уся – від північного кордону до нашого моря", - сказав президент.

Він нагадав, що херсонці вірили у повернення України навіть попри те, що не мали зв'язку та не отримували інформації впродовж тривалого часу і подякував тим, хто допомагав та наближав деокупацію, військовим, які боролися за звільнення Херсона і воюють зараз.

"Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить "назавжди", хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети", - наголосив Зеленський.

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За словами президента, річниця звільнення Херсона - це одна з річниць, яка формує в українців впевненість, що Україна звільнить усі захоплені росіянами території. Він вказав, що завдяки Херсонській операції, під час якої було звільнено правобережжя Дніпра, військові посилили захист Миколаєва, Одеси та інших міст та сіл на півдні. Крім того, це допомогло закріпити успіх України у битві за Чорне море.

"Крим тоді в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, – Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що Херсон та інші звільнені міста продовжують потерпати від російських обстрілів з різного озброєння і закликав "не легковажити тим, що за ворог проти нас".

"Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить. І сьогодні, дорогі українці, українки, будь ласка, подякуйте тим, хто свою силу й своє життя поставив на захист України та українців. Хто воює зараз. Хто на бойових постах зараз. Хто тренується, щоб поповнити бойові бригади. І хто працює зараз, щоб у наших воїнів були снаряди й зброя, броня та авіація, ППО і РЕБ. Щоб ми могли давати захист українцям і щоб Україна могла повертати свободу своїй землі", - підсумував президент.