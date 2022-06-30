Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Єврокомісія та "Європа Ностра" оголосили переможців премії European Heritage Awards 2022 року.

Нагородили 30 видатних досягнень у галузі спадщини з 18 європейських країн у п’яти категоріях.

Андріївська церква у Києві перемогла у категорії "Охорона культурної спадщини та її адаптивне повторне використання".

"Ця комплексна і добре задокументована реставрація повернула народу України пам’ятку, яка має значну культурну та духовну цінність", - йдеться в повідомленні.

Нагороду в категорії "Залучення громадян та підвищення обізнаності" отримав проєкт "Свято вишиванки".

Україна вперше стала переможницею найпрестижнішої європейської премії в галузі культурної спадщини European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022. Всесвітній день вишиванки переміг у номінації "Залучення громадян та підвищення обізнаності".

Раніше розповідали, що у голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера з‘явилася власна вишиванка з України.