Україна здобула премії Євросоюзу в галузі культурної спадщини
Україна отримала перемогу на European Heritage Awards, це премія ЄС в галузі культурної спадщини. Андріївська церква у Києві також отримала нагороду
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Єврокомісія та "Європа Ностра" оголосили переможців премії European Heritage Awards 2022 року.
Нагородили 30 видатних досягнень у галузі спадщини з 18 європейських країн у п’яти категоріях.
Андріївська церква у Києві перемогла у категорії "Охорона культурної спадщини та її адаптивне повторне використання".
"Ця комплексна і добре задокументована реставрація повернула народу України пам’ятку, яка має значну культурну та духовну цінність", - йдеться в повідомленні.
Нагороду в категорії "Залучення громадян та підвищення обізнаності" отримав проєкт "Свято вишиванки".
- Україна вперше стала переможницею найпрестижнішої європейської премії в галузі культурної спадщини European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022. Всесвітній день вишиванки переміг у номінації "Залучення громадян та підвищення обізнаності".
- Раніше розповідали, що у голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера з‘явилася власна вишиванка з України.
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