Україна зіграє з Росією у 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Чоловіча збірна України з волейболу посперечається за вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи з Росією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна та Росія зустрінуться 11 вересня у Гданську (Польща).
Це стало відомо після того, як Туреччина програла Фінляндії 2:3 в заключному турі групового раунду, а Росія фінішувала у своїй групі другою. Україна за підсумками групового раунду фінішувала у групі третьою.
Переможець матчу між Україною і Росією зіграє в 1/4 фіналу проти сильнішого у протистоянні Польща – Фінляндія.
- Нагадаємо, 8 вересня збірна України програла Польщі у 5-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу.
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