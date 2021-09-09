Україна зіграє з Росією у 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна та Росія зустрінуться 11 вересня у Гданську (Польща).

Це стало відомо після того, як Туреччина програла Фінляндії 2:3 в заключному турі групового раунду, а Росія фінішувала у своїй групі другою. Україна за підсумками групового раунду фінішувала у групі третьою.

Переможець матчу між Україною і Росією зіграє в 1/4 фіналу проти сильнішого у протистоянні Польща – Фінляндія.