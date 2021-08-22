"Україна зможе крокувати розбурханим морем сучасної цивілізації, лише тримаючи за руку самого Бога", - лідер греко-католиків Святослав
"Самовпевнена людина, яка надіється тільки на власні сили і думає, що самотужки може уникнути зла і смерті й пройти по воді над злом цього світу, приречена на досвід Петра – потопати"
Про це керівник Української греко-католицької церкви Святослав заявив під час проповіді у столичному Патріаршому соборі в неділю, 22 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.
"Чи це можливо - бути християнином у сучасному світі? Чи це можливо - жити серед гріха і не стати грішником? Чи це можливо - не втопитися у розбурханому житейському морі наших часів? Для того щоб пройти цим морем, треба ставити перед собою високу і вічну мету. Можна все в житті пережити і подолати, якщо бачити перед собою живого Бога, який є метою людського життя", - пояснив предстоятель.
Й це твердження стосується не лише окремих людей чи людських спільнот, а й цілих держав.
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На переконання голови українських греко-католиків, Христос приходить до нас для того, щоб подати руку своєї допомоги.
"Він хоче, щоб ми крокували хвилями житейського моря, тримаючи його за руку. Коли ми йдемо з Ним, то можемо чинити неможливе. Тому Христос дає нам, здавалося б, неможливі для виконання завдання, але він водночас є гарантом нашого успіху", - зазначив Святослав.
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