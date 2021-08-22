"Україна зможе крокувати розбурханим морем сучасної цивілізації, лише тримаючи за руку самого Бога", - лідер греко-католиків Святослав

Про це керівник Української греко-католицької церкви Святослав заявив під час проповіді у столичному Патріаршому соборі в неділю, 22 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.



"Чи це можливо - бути християнином у сучасному світі? Чи це можливо - жити серед гріха і не стати грішником? Чи це можливо - не втопитися у розбурханому житейському морі наших часів? Для того щоб пройти цим морем, треба ставити перед собою високу і вічну мету. Можна все в житті пережити і подолати, якщо бачити перед собою живого Бога, який є метою людського життя", - пояснив предстоятель.

Й це твердження стосується не лише окремих людей чи людських спільнот, а й цілих держав.



Читайте також: Предстоятель УГКЦ Святослав пояснив, що слід усвідомлювати українцям на 30-ту річницю Незалежності

На переконання голови українських греко-католиків, Христос приходить до нас для того, щоб подати руку своєї допомоги.



"Він хоче, щоб ми крокували хвилями житейського моря, тримаючи його за руку. Коли ми йдемо з Ним, то можемо чинити неможливе. Тому Христос дає нам, здавалося б, неможливі для виконання завдання, але він водночас є гарантом нашого успіху", - зазначив Святослав.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb