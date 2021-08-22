Предстоятель УГКЦ Святослав пояснив, що слід усвідомлювати українцям на 30-ту річницю Незалежності

Про це він розповів в етері "Живого телебачення", передає Еспресо.TV.



Святослав, зокрема, підкреслив, що український тризуб є знаком святого рівноапостольського князя Володимира.



"Я пригадую, як мій дідусь показував мені банкноти з тризубом ще Української Народної Республіки. І на тризубі можна було розшифрувати слово "воля". За ту волю наші предки на своїй рідній землі змагалися століттями", - зазначив духовний провідник греко-католиків.

Саме тому, наголосив керівник УГКЦ, цього року ми святкуємо відновлення Української державності. Сучасна Українська держава є плодом руху цілих поколінь впродовж тисячоліття.

"Нашу національну пам'ять хотіли вкрасти, присвоїти. Впродовж багатьох історичних моментів ми жили на рідній землі, але в чужих державах. Ми навіть навчилися недовіряти державі, вважати її чимось чужим, ворожим, пильнувати, щоб наші приватні інтереси не перетиналися з державними. Це - наша вада, яка ще сьогодні нас переслідує", - наводить слова предстоятель офіційний сайт УГКЦ.



"Але тих 30 років правда, історична пам’ять починала невпинно виходити на яв, завойовувати серця і уми українців. І ми сьогодні розуміємо, що 30 років тому ми отримали дар Божий, за який тисячоліттями змагалися наші предки і наші попередники", - пояснив Святослав.

При цьому він назвав три важливих моменти, які, на його думку, варто усвідомити до 30-го ювілею відновлення Незалежності України.

По-перше, у День Незалежності нашої Батьківщини дуже важливо згадувати героїв, які віддавали свої життя за становлення, захист і збереження Української державності.

Друга надзвичайно важлива річ - це усвідомлювати, що "ця держава є моя, не чужа і я за неї відповідальний".



"Джерелом влади в Україні є народ. Але народ повинен контролювати ту владу, яку обирає. Повинен вимагати від неї і молитися за її навернення, якщо потрібно. Народ повинен відповідально ставитися до своєї свободи, бо свобода завжди пов’язана з відповідальністю", - заявив предстоятель греко-католицької церкви.

Третя важлива риса 30-ти років незалежності України - це те, що впали кайдани, впав Радянський Союз, ми відчули себе вільними на своїй землі і відкрилися кордони.



"20 років тому святий Папа Іван Павло ІІ звернувся до українців із закликом залишатися вдома… Ми повинні цю державу сьогодні розбудовувати, ми її сьогодні захищаємо ціною життя і крові наших захисників, тому про них ми особливо пам’ятаємо, молимося і дякуємо. Разом з тим ми сьогодні думаємо про майбутнє, що наша держава, вільна Україна має бути європейською країною, яка повертається в лоно європейських народів і несе зі собою світло своєї історії, світло своїх страждань і перемог, світло християнської віри. Таку Україну ми хочемо сьогодні будувати, за неї молимося і для неї живемо", - наголосив Святослав.

Голова УГКЦ також заявив, що він вітає закон про мову, який прийняв український Парламент, і вважає, що це є однією з ключових віх у будівництві нашої незалежної держави:

"Ми, українці, повинні з повагою ставитися до мов всіх народів, які живуть в Україні… Проте державна політика підтримки, захисту, промоції мови в Україні є одним з ключових завдань України. Ми маємо одну державну мову, і вона має бути присутньою у всіх сферах діловодства, суспільства, політики, культури. І якщо вона потребуватиме окремого захисту, додає він, держава мусить ці механізми належно опрацювати".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb