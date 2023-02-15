Україна зможе стати членом НАТО, але спершу треба перемогти РФ, — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе стати членом Альянсу, проте основний фокус організації зараз - перемога України у війні
Про це він сказав під час пресконференції 15 лютого.
"Позиція НАТО щодо України не змінилася — Україна стане членом Альянсу, але основний фокус зараз — впевненість, що Україна переможе у війні. Єдиний шлях України до євроатлантичної інтеграції — гарантія, що це буде суверенна та незалежна нація. Отже, головний фокус Альянсу зараз — отримання Україною зброї, боєприпасів, амуніції, аби відбити атаку російських загарбників", - сказав очільник Альянсу.
Він зазначив, що також триває робота над більш довгостроковим партнерством, аби Україна перейшла від радянського озброєння, законів та стандартів до стандартів НАТО, провела реформи в секторі безпеки та озброєння.
"Це наблизить Україну до Альянсу. Найкращий доказ, що підтримка працює — це прогрес, який має Україна на полі бою", - додав він.
- Столтенберг заявив, що агресія РФ в Україні є найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Водночас країни-члени НАТО надають безпрецедентну допомогу Києву.
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