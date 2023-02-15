Україна зможе стати членом НАТО, але спершу треба перемогти РФ, — Столтенберг

Про це він сказав під час пресконференції 15 лютого.

"Позиція НАТО щодо України не змінилася — Україна стане членом Альянсу, але основний фокус зараз — впевненість, що Україна переможе у війні. Єдиний шлях України до євроатлантичної інтеграції — гарантія, що це буде суверенна та незалежна нація. Отже, головний фокус Альянсу зараз — отримання Україною зброї, боєприпасів, амуніції, аби відбити атаку російських загарбників", - сказав очільник Альянсу.

Він зазначив, що також триває робота над більш довгостроковим партнерством, аби Україна перейшла від радянського озброєння, законів та стандартів до стандартів НАТО, провела реформи в секторі безпеки та озброєння.

"Це наблизить Україну до Альянсу. Найкращий доказ, що підтримка працює — це прогрес, який має Україна на полі бою", - додав він.