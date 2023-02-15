Агресія Путіна в Україні є найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни, - Столтенберг
Агресія РФ в Україні є найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Водночас країни-члени НАТО надають безпрецедентну допомогу Києву
Про це 15 лютого в Брюсселі під час промови перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.
"Агресивна війна президента Путіна в Україні є найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Союзники по НАТО продовжують бути солідарними з Україною, якій ми надаємо безпрецедентну допомогу. Водночас ми зміцнюємо наше стримування й оборону", – сказав він.
За словами Столтенберга, сьогодні урядовці країн НАТО ухвалять оновлені директиви з оборонного планування, які стануть ключовим рушієм для змін і розвитку Альянсу на наступні кілька років. Головною метою цієї трансформації буде забезпечення надійної системи стримування та оборони для всіх країн-союзниць.
"Ми також розглянемо шляхи, як розвинути наші оборонно-промислові спроможності, щоби збільшити виробництво озброєння та боєприпасів. Ми також здійснимо кроки для захисту нашої критичної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи. Все це вимагає ресурсів. Тож ми також оцінимо, як продовжити та наростити оборонні витрати в усьому Альянсі", – наголосив генеральний секретар НАТО.
- Міністр оборони США Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн" пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі навесні. Також він перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання. На пресконференції за підсумками зустрічі Остін наголосив, що союзники працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для цього контрнаступу і щоб він був ефективним. Проте щодо питання літаків зазначив, що "не готовий зараз зробити жодного оголошення".
- Своєю чергою на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що Росія перейшла до війни на виснаження. У неї дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, але росіяни беруть кількістю. Але, за його словами, РФ вже програла стратегічно, оперативно й тактично.
- У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив про результати першого дня "Рамштайну": "Підтверджено партнерами: більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових". Також президент подякував партнерам України, які розуміють, що швидкість важлива.
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