Про це 15 лютого в Брюсселі під час промови перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

"Агресивна війна президента Путіна в Україні є найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Союзники по НАТО продовжують бути солідарними з Україною, якій ми надаємо безпрецедентну допомогу. Водночас ми зміцнюємо наше стримування й оборону", – сказав він.

За словами Столтенберга, сьогодні урядовці країн НАТО ухвалять оновлені директиви з оборонного планування, які стануть ключовим рушієм для змін і розвитку Альянсу на наступні кілька років. Головною метою цієї трансформації буде забезпечення надійної системи стримування та оборони для всіх країн-союзниць.

"Ми також розглянемо шляхи, як розвинути наші оборонно-промислові спроможності, щоби збільшити виробництво озброєння та боєприпасів. Ми також здійснимо кроки для захисту нашої критичної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи. Все це вимагає ресурсів. Тож ми також оцінимо, як продовжити та наростити оборонні витрати в усьому Альянсі", – наголосив генеральний секретар НАТО.