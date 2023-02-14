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Росія перейшла до війни на виснаження, – генерал Міллі

14 лютого, 2023 вiвторок
18:59
війна з Росією Генерал Марк Міллі

Росія перейшла до війни на виснаження. У неї дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, але росіяни беруть кількістю

Про це сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

“Українці показали свою ефективність. Я не знаю, чи Росія має достатньо потуги, щоб захопити Донбас. Вони перейшли до війни на виснаження. У них дуже багато втрат, їхній командний дух надзвичайно низький, але вони беруть кількістю. І як ви знаєте, Путін призвав кількасот тисяч мобілізованих. Так, вони мають цю кількість, але не мають певних успіхів на полі бою. Але ви бачите, що битва триває, вона повільна, вона на виснаження", – сказав він.

Генерал Міллі додав, що, з огляду на таку ситуацію, союзники надають велику кількість потужної допомоги України. І українцям вирішувати, що робити з цією допомогою в наступні місяці.

Коментуючи бої навколо Бахмута, генерал зазначив, що українці міцно тримаються, лінія фронту є стабільною, а бойові дії, вочевидь, найближчим часом триватимуть.

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"Те, що зараз відбувається в зоні Бахмута, від Харкова і на південь, ми бачимо, якою стабільною є зона зіткнення, і коли ми говоримо про динаміку руху навколо Бахмута, українці міцно тримаються, вони долають вагнерівців і регулярні збройні сили Росії. Тут немає великих маневрів, це фронтові атаки, лобові атаки. Як довго це триватиме, важко сказати. Дуже важливо вистояти в такій битві на виснаження, зокрема з огляду на кількість жертв з боку Росії. Важко щось передбачати на найближчі тижні. Думаю, що дії продовжуватимуться, поки росіяни зупиняться. Не думаю, що Україна впаде чи відступатиме, вона продовжить боротися. Ця битва дуже багато має на кону. І тому ми маємо зберігати фокус на тому, що Україна має все необхідне", – наголосив Міллі.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи є ризик повторного наступу росіян, зокрема на Київ, генерал зауважив, що не може говорити про дані розвідки, проте "завжди є потенційна загроза, зокрема масованих ракетних ударів на столицю України". 

"Київ залишається вагомою ціллю для Росії, тому не хочу применшувати ризиків щодо цього", – додав він.

  • 14 лютого у Брюсселі відбувалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков, який бере участь у засіданні, напередодні заявив, що на порядку денному дев'ятого "Рамштайну" буде питання постачання Україні бойової авіації
  • Міністр оборони США Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн" пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі навесні. Також він перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання. На пресконференції за підсумками зустрічі Остін наголосив, що союзники працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для цього контрнаступу і щоб він був ефективним. Проте щодо питання літаків зазначив, що  "не готовий зараз зробити жодного оголошення"
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