Росія вже програла стратегічно, оперативно й тактично, - генерал Міллі
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія опинилася у світовому вигнанні
Про це він сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
"За 10 днів буде рік, як Росія розпочала неспровокований, повномасштабний конфлікт. Путін гадав, що Україна - це легка здобич, і він залишиться безкарним. Путін помилився. Україна залишається вільною та незалежною. НАТО й коаліція ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія перебуває у світовому вигнанні. Україна надихнула весь світ своєю хоробрістю та стійкістю", - зазначив Міллі.
Генерал наголосив, що Росія вже програла стратегічно, оперативно, тактично.
"Росія вже програла. Росія платить величезну ціну на полі бою. Для Путіна це була війна вибору. Ми підтримуємо Україну, щоб країна зберігала належну військову потужність. Ми колективно підтримуємо обороноздатність України. Перед обличчям варварського захоплення українці залишаються стійкими. Українці об'єднані заради єдиної мети - звільнити території й вигнати російську навалу з українських земель", - підкреслив Міллі.
- 14 лютого у Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков, який бере участь у засіданні, напередодні заявив, що на порядку денному дев'ятого "Рамштайну" буде питання постачання Україні бойової авіації
- Міністр оборони США Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн" пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі навесні. Також він перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.
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