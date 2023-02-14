Про це він сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"За 10 днів буде рік, як Росія розпочала неспровокований, повномасштабний конфлікт. Путін гадав, що Україна - це легка здобич, і він залишиться безкарним. Путін помилився. Україна залишається вільною та незалежною. НАТО й коаліція ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія перебуває у світовому вигнанні. Україна надихнула весь світ своєю хоробрістю та стійкістю", - зазначив Міллі.

Генерал наголосив, що Росія вже програла стратегічно, оперативно, тактично.

"Росія вже програла. Росія платить величезну ціну на полі бою. Для Путіна це була війна вибору. Ми підтримуємо Україну, щоб країна зберігала належну військову потужність. Ми колективно підтримуємо обороноздатність України. Перед обличчям варварського захоплення українці залишаються стійкими. Українці об'єднані заради єдиної мети - звільнити території й вигнати російську навалу з українських земель", - підкреслив Міллі.