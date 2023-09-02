Україна зможе вражати ворожі цілі навіть на 1,5 тис. кілометрів, - Данілов
Україна уже тривалий час працює над власною ракетною програмою та безпілотниками, тому ураження цілей на територій Росії, які розташовані навіть за 1,5 тис., більше не є проблемою
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського Радіо".
"Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній", - зазначив очільник РНБО.
Данілов додав, що "все це буде приносити свої результати", бо українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.
При цьому він підкреслив, що Україна атакує лише військові цілі РФ, а підриви нафтопереробних заводів або інших об’єктів – це справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює.
"Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край", – підсумував Данілов.
- Нагадаємо, 26 серпня Данілов повідомив, що пускову установку С-400 "Триумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою нової української ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".
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