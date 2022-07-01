Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання геноциду

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"1 липня 2022 року Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти Російської Федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. На підставі неправдивих звинувачень щодо вчинення Україною геноциду проти власних громадян, Росія грубо порушила суверенітет України, визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР" та розпочала 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення по всій території України. У поданому сьогодні Меморандумі, Україна офіційно вимагає відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що меморандум України показує, як з 2014 року РФ поширювала неправдивий наратив, звинувачуючи Україну та владу в геноциді. Це і було виправданням у повномасштабному вторгненні.

"Президент Росії прямо заявив, що метою цих дій було припинення так званого "геноциду". Ця брехлива заява є свідченням зловживання та порушення Росією своїх фундаментальних обов'язків за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Росія вкотре продемонструвала світові повну зневагу до верховенства права, жорстоку байдужість до людських страждань та повну зневагу до міжнародного правопорядку.

26 лютого 2022 року, лише через два дні після того, як Росія розпочала нову хвилю агресії, Україна порушила справу проти Росії в Міжнародному Суді ООН. Суд швидко скликав слухання і 16 березня 2022 року видав Наказ про застосування тимчасових заходів. 13 голосами проти 2, Суд постановив, що "Росія має негайно припинити військові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України", - додають у МЗС.

РФ заплатить за скоєні злочини, байдужість до людських страждань і руйнування України, стверджують у відомстві.



"Проте Росія навмисно порушила Наказ Суду. Речник кремля прямо заявив, що Росія ігноруватиме Наказ найавторитетнішої судової установи світу. Того ж дня, коли Суд видав Наказ, Росія завдала авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, вбивши 600 мирних жителів, які шукали можливості зберегти своє життя під безперервними обстрілами Росії. В той час, коли Україна готувалася подати свій Меморандум і докази до Гааги, Росія обстріляла мирних жителів торгового центру в Кременчуці. У поданні України до Міжнародного Суду ООН міститься вимога притягнути Росію до відповідальності також і за невиконання обов’язкового Наказу Суду", - йдеться в матеріалі.

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