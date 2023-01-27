Українець Далакян переважив Хіменеса перед чемпіонським боєм на "Вемблі"

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Далакян та Хіменес вийдуть на ринг в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions, яка співпрацює з чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі.

Бій між чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Артемом Далакяном та Девідом Хіменесом було призначено на 31 серпня 2022 року, але українець та костариканець не змогли домовитися про місце зустрічі.

На процедурі зважування Артем Далакян показав вагу 50,6 кг, костариканець Девід Хіменес - 50,4. Ліміт найлегшої ваги становить 50,8 кг.

Бій Далакяна та Хіменеса у суботу, 28 січня, покаже YouTube-канал "Футбол 2.0". Старт трансляції - 21:00 за київським часом.

Загалом 35-річний Далакян здобув 21 перемогу та не зазнав жодної поразки. Він володіє титулом WBA з 2018 року. У 30-річного Хіменеса 12 перемог та також немає поразок.

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