Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи
Український стронгмен Павло Кордіяка переміг на турнірі Europe’s Strongest Man у Великій Британії
Про це повідомляє Федерація стронгмену України у facebook.
На змагання із силового багатоборства у Лідсі Павло Курдіяка набрав 57,5 очка та здобув перемогу. Друге місце з 53,5 пункта посів ще один представник України - Олексій Новіков - якому належав титул найсильнішої людини Європи. Третім став латвієць Айварс Шмаукстеліс, який набрав 51,5 бала.
Стронгмен
Europe’s Strongest Man
Лідс, Велика Британія
1 квітня
1. Павло Кордіяка (Україна) – 57,5 очок
2. Олексій Новіков (Україна) – 53,5
3. Айварс Шмаукстеліс (Латвія) – 51,5
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3 квітня 2022 року Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи.
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