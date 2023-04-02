Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи

Про це повідомляє Федерація стронгмену України у facebook.

На змагання із силового багатоборства у Лідсі Павло Курдіяка набрав 57,5 очка та здобув перемогу. Друге місце з 53,5 пункта посів ще один представник України - Олексій Новіков - якому належав титул найсильнішої людини Європи. Третім став латвієць Айварс Шмаукстеліс, який набрав 51,5 бала.

Стронгмен

Europe’s Strongest Man

Лідс, Велика Британія

1 квітня

1. Павло Кордіяка (Україна) – 57,5 очок

2. Олексій Новіков (Україна) – 53,5

3. Айварс Шмаукстеліс (Латвія) – 51,5