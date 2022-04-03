Українець Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи та під час нагородження закликав усіх вшанувати полеглих у війні з РФ

Про це повідомляє Giants Live у facebook.

На змаганнях у Лідсі Новіков набрав 52 бали та здобув перемогу d змаганнях, які складалися з п'яти вправ. Другим став шотландець Люк Столтмен, третім – грузин Костянтин Джанашія.

Під час церемонії нагородження Новіков попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання українців загиблих у війні з Росією.

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