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Війна з Росією: хроніка
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Українець Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи та під час нагородження закликав усіх вшанувати полеглих у війні з РФ

3 квітня, 2022 неділя
18:21
Спорт Олексій Новіков (в центрі)

Український стронгмен Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи у Великій Британії

Про це повідомляє Giants Live у facebook. 

На змаганнях у Лідсі Новіков набрав 52 бали та здобув перемогу d змаганнях, які складалися з п'яти вправ. Другим став шотландець Люк Столтмен, третім – грузин Костянтин Джанашія. 

Під час церемонії нагородження Новіков попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання українців загиблих у війні з Росією. 

 

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загиблі
хвилина мовчання
війна з Росією
Олексій Новіков
стронгмен
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