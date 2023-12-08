Українець Котовський здобув золото Кубка Європи з фристайлу
Український фристайліст Дмитро Котовський виграв золоту нагороду на етапі Кубка Європи з лижної акробатики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На етапі відкритого Кубка Європи у фінському місті Рука Котовський показав результат 115,84 бала та отримав золоту нагороду. Срібло виграв швейцарець Пірмін Вернер (112,83), бронза дісталася канадійцю Александру Дюшане (110,22).
Ще один українець - Олександр Окіпнюк набрав 109,75 бала та фінішував четвертим.
Хто такий Дмитро Котовський
22-річний українець у нинішньому сезоні також здобув бронзу Кубка світу. В минулому розіграші Кубка світу Котовський здобув дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороду.
Крім цього, він разом з Анастасією Новосад та Олександром Окіпнюком виграв бронзу чемпіонату світу в командних змаганнях - дисципліні, яка увійшла до програми Олімпіади-2026.
Кубок Європи
Рука, Фінляндія
Лижна акробатика, чоловіки
8 грудня
1. Дмитро Котовський (Україна) - 115,84
2. Пірмін Вернер (Швейцарія) - 112,83
3. Александру Дюшане (Канада) - 110,22
4. Олександр Окіпнюк (Україна) - 109,75
6. Володимир Кушнір (Україна) - 106,51
14. Максим Кузнецов (Україна) - 91,85
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