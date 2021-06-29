Українець Коваленко може перейти в "Мілан"
Український футболіст Віктор Коваленко може стати гравцем італійського "Мілану"
Про це повідомляє Football.ua з посиланням на Sky Sports.
Італійська "Аталанта" цікавиться хавбеком "Мілану" Томмазо Побегою. Футболіст дуже подобається головному тренеру бергамців Джан П'єро Гасперіні, який хотів би підсилити півзахист.
Повідомляється, що в угоду по 21-річному футболісту може ввійти українець Віктор Коваленко, який грає в "Аталанті" на цій позиції. Поки не відомо, чи в "Мілані" налаштовані підписати українця в замін.
Віктор Коваленко перейшов до "Аталанти" взимку з "Шахтаря", але зіграв за команду із Бергамо лише один матч. Півзахисника навесні турбувала травма, яка, у підсумку, завадила йому поїхати у складі збірної України на Євро-2020.
За "Аталанту" також виступає інший український футболіст - Руслан Малиновський.
- 27 травня стало відомо, що Віктор Коваленко не зіграє за Україну на чемпіонаті Європи через травму.
- 17 червня повідомлялось, що "Аталанта" вирішила продати Коваленка.
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