Українець очолив рейтинг WBO у напівлегкій вазі

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської організації.

Українець Арнольд Хегай, який раніше був у рейтингу другим, тепер піднявся на першу позицію у рейтингу WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кг).

Чемпіонським титулом WBO у цій ваговій категорії володіє Робейсі Рамірес, який 4 листопада проведе бій з мексиканцем Рафаелем Еспінозою.

Останній свій бій Арнольд Хегай провів 22 липня в ОАЕ. Українець достроково здолав мексиканця Фредді Лайнеса.