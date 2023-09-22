Українець очолив рейтинг WBO у напівлегкій вазі
У п'ятницю, 22 вересня, українець Арнольд Хегай очолив рейтинг Всесвітньої боксерської організації у напівлегкій вазі
Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської організації.
Українець Арнольд Хегай, який раніше був у рейтингу другим, тепер піднявся на першу позицію у рейтингу WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кг).
Чемпіонським титулом WBO у цій ваговій категорії володіє Робейсі Рамірес, який 4 листопада проведе бій з мексиканцем Рафаелем Еспінозою.
Останній свій бій Арнольд Хегай провів 22 липня в ОАЕ. Українець достроково здолав мексиканця Фредді Лайнеса.
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