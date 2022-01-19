Українець Шаболда, якого тримають окупанти в ОРДО, зазнав тортур і перебуває у критичному стані, - Денісова

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



В’ячеслав Шаболда - донеччанин. Чоловік - сирота, тому його виховували бабуся з дідусем, яких він після початку російсько-української війни не зміг залишити в Донецьку. Він батько двох дітей. На час затримання В'ячеслава Шаболди доньці було три місяці, синові - два роки.



"Співробітники МДБ" затримали чоловіка 24 червня 2019 року, коли він працював у одному з готелів Донецька.



"Після зникнення рідні шукали В'ячеслава Шаболди кілька днів у лікарнях і моргах. Про точне місце перебування В’ячеслава Шаболди стало відомо лише від звільнених з полону громадян України", - зазначила Людмила Денісова.



За її інформацією, протягом перших п'яти місяців українця утримували в "Ізоляції", де йому вирвали зуби, катували електричним струмом і погрожували вбити дітей.



У листопаді 2019 року В'ячеслава Шаболду перевели до донецького СІЗО. Його звинувачують у "шпигунстві". Досудове слідство триває майже три роки.



"Чоловік скаржиться на сильний головний біль. Крім того, до арешту він лікував грижу хребта: напередодні затримання проходив мануальну терапію та лікування в остеопата. Через судинну патологію мозкового кровообігу, В’ячеслав перебував на обліку в ангіоневролога", - розповіла омбудсман.



В'ячеслав Шаболда не отримує жодної медичної допомоги. Також йому не дають ліків, які передає дружина.



"Усі вищеназвані дії стосовно В’ячеслава Шаболди є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.



Вона звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до В’ячеслава Шаболди, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Також омбудсман просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги та порушення питання про його звільнення за станом здоров'я.



Ураховуючи критичний стан здоров'я В'ячеслава Шаболди, Людмила Денісова вимагає негайного його звільнення.

