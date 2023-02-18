Українець Соболь віддав перший асист за французький "Страсбур". Його команда перемогла "Анже"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Страсбура" над "Анже" з рахунком 2:1. У стартовому складі на полі з'явився українець Едуард Соболь.

На 14-й хвилині Соболь долучився до першого голу "Страсбура". Українець віддав гольовий пас на Хабіба Діалло, який відкрив рахунок у зустрічі.

У турнірній таблиці Ліги 1 "Страсбур" піднявся зі зони вильоту на 15 позицію, у них 21 набраний бал.

"Анже" - останній - 10 очок.

Ліга 1

24-й тур

18 лютого

"Страсбур" - "Анже" 2:1

Голи: Діалло, 14, 42 - Бенталеб, 73 (пен.)