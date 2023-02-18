Українець Соболь віддав перший асист за французький "Страсбур". Його команда перемогла "Анже"
У 24-му турі чемпіонату Франції з футболу "Страсбур", за який виступає Едуард Соболь, переміг "Анже"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Страсбура" над "Анже" з рахунком 2:1. У стартовому складі на полі з'явився українець Едуард Соболь.
На 14-й хвилині Соболь долучився до першого голу "Страсбура". Українець віддав гольовий пас на Хабіба Діалло, який відкрив рахунок у зустрічі.
У турнірній таблиці Ліги 1 "Страсбур" піднявся зі зони вильоту на 15 позицію, у них 21 набраний бал.
"Анже" - останній - 10 очок.
Ліга 1
24-й тур
18 лютого
"Страсбур" - "Анже" 2:1
Голи: Діалло, 14, 42 - Бенталеб, 73 (пен.)
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