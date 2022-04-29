Українець Ядов тріумфував на ЧЄ з дзюдо
Українець Богдан Ядов здобув перемогу у ваговій категорії до 66 кг на чемпіонаті Європи з дзюдо
Про це повідомляє "Трибуна".
Чемпіонат Європ проходить у болгарській Софії. У фіналі вагової категорії до 66 кг українець Богдан Ядов виявився кращим за представника Іспанії Альберто Гайтеро Мартіна – перемога іппоном.
Для Ядова це перша медаль на чемпіонатах Європи. Також ця нагорода стала першою для України на цьому турнірі. Богдан – шостий в історії український чемпіон Європи з дзюдо.
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