Українець Ядов тріумфував на ЧЄ з дзюдо

Про це повідомляє "Трибуна".



Чемпіонат Європ проходить у болгарській Софії. У фіналі вагової категорії до 66 кг українець Богдан Ядов виявився кращим за представника Іспанії Альберто Гайтеро Мартіна – перемога іппоном.



Для Ядова це перша медаль на чемпіонатах Європи. Також ця нагорода стала першою для України на цьому турнірі. Богдан – шостий в історії український чемпіон Європи з дзюдо.

16 березня бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла, що росіяни пишуть їй мерзотні повідомлення у соціальних мережах.

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