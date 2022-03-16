Російські спортсмени і діти щодня пишуть мені гидотні повідомлення, - бронзова призерка Олімпіади Білодід
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла, що росіяни пишуть їй мерзотні повідомлення у соціальних мережах
Про це Білодід розповіла в прямому етері в Instagram.
За словами Білодід, мерзотні повідомлення пишуть і діти, спортсмени.
"Мені щодня пишуть якісь мерзотні повідомлення. Що я тварюка. Дуже багато гидоти мені пишуть. І російські спортсмени. І навіть російські діти. Це так смішно. Вони дозволяють собі таке писати, так ображати, так висловлюватися. Це просто зомбовані люди, які вірять у те, що їм вливають у вуха, і так виливають увесь цей бруд. Краще вже мовчати, ніж так нахабно і нелюдяно виливати цей бруд на людей, які борються і хочуть, щоб у їхній країні все було добре", – розповіла дзюдоїстка Дар'я Білодід.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
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