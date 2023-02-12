Відео нокауту оприлюднив Shiwtime Boxing у twitter.

У Сан-Антоніо (США) Вихрист програв Перо технічним нокаутом у восьмому раунді. Українець пропустив удар, після якого припинив захищатися, а рефері в рингу зупинив поєдинок.

Для Віктора Вихриста, якого через зріст 196 см та зовнішню схожість порівнювали з Володимиром Кличком, ця поразка стала першою серед професіоналів. Українець програвав кубинцю на аматорському рингу.