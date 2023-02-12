Українець, якого порівнювали з Кличком, програв принциповому супернику нокаутом
Українець Віктор Вихрист поступився технічним нокаутом кубинцю Леньєру Перо та зазнав першої поразки у кар'єрі серед професіоналів
Відео нокауту оприлюднив Shiwtime Boxing у twitter.
У Сан-Антоніо (США) Вихрист програв Перо технічним нокаутом у восьмому раунді. Українець пропустив удар, після якого припинив захищатися, а рефері в рингу зупинив поєдинок.
Для Віктора Вихриста, якого через зріст 196 см та зовнішню схожість порівнювали з Володимиром Кличком, ця поразка стала першою серед професіоналів. Українець програвав кубинцю на аматорському рингу.
- 18 грудня 2022 року Віктор Вихрист переміг за очками американця Франкліна Лоуренса.
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