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Головна Спорт Українець, якого порівнювали з Кличком, програв принциповому супернику нокаутом

Українець, якого порівнювали з Кличком, програв принциповому супернику нокаутом

12 лютого, 2023 неділя
10:22
Спорт Віктор Вихрист

Українець Віктор Вихрист поступився технічним нокаутом кубинцю Леньєру Перо та зазнав першої поразки у кар'єрі серед професіоналів

Відео нокауту оприлюднив Shiwtime Boxing у twitter. 

У Сан-Антоніо (США) Вихрист програв Перо технічним нокаутом у восьмому раунді. Українець пропустив удар, після якого припинив захищатися, а рефері в рингу зупинив поєдинок.

Для Віктора Вихриста, якого через зріст 196 см та зовнішню схожість порівнювали з Володимиром Кличком, ця поразка стала першою серед професіоналів. Українець програвав кубинцю на аматорському рингу.  

 
Бокс
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