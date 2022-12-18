Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Геппінгені (Німеччина) Вихрист виграв у Лоуренса за підсумками восьми раундів одноголосним рішенням суддів. Для українця ця перемога стала 11-ю поспіль на професійному рингу. Він не має жодної поразки.

47-річний Франклін Лоуренс має 21 перемогу, 4 поразки та 2 нічиї. Американець перед боєм з українцем не виходив на ринг 8 років. У 2016 році він зустрічався з ексчемпіоном світу Енді Руїсом зі США та протримався проти нього усі десять раундів.

Влітку 2019 року Енді Руїс сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), проте поступився британцю у реванші.

28 серпня 2022 року Віктор Вихрист переміг за очками американця Кевіна Джонсона

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