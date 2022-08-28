Український боксер переміг американця, який встояв проти Кличка та Ф'юрі
Український важковаговик Віктор Вихрист переміг за очками американця Кевіна Джонсона
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 27 серпня, у Гамбурзі (Німеччина) Вихрист здолав Джонсона за підсумками восьми раундів одноголосним рішенням суддів - 80:72, 80:72, 80:72.
Для 30-річного Вихриста перемога над американцем стала 10-ю в кар'єрі. 42-річний Джонсон зазнав 21-ї поразки, також у нього 35 перемог та 1 нічия.
Кевін Джонсон неодноразово виходив на ринг проти лідерів надважкого дивізіону. У 2009 році він програв за очками українцю Віталію Кличку в бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), у 2012 році поступився суддівським рішенням британцю Тайсону Ф'юрі, а у 2015-му був нокаутований ще одним боксером з Великої Британії - Ентоні Джошуа.
- 14 серпня інший український боксер Ігор Шевадзуцький також переміг за очками Кевіна Джонсона.
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