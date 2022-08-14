Український важковаговик переміг американця, який бився з Джошуа, Ф'юрі та Кличком
Український боксер Ігор Шевадзуцький здолав у Гамбурзі за очками американця Кевіна Джонсона
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шевадзуцький за результатами 8-раундового поєдинку виграв у Джонсона одноголосним рішенням суддів. Для 32-річного українця ця перемога стала 10-ю в кар'єрі. 42-річний Джонсон зазнав 20-ї поразки, також у нього 35 перемог та одна нічия.
Джонсон неодноразово виходив на ринг проти лідерів надважкого дивізіону. У 2009 році він програв за очками українцю Віталію Кличку, в 2012 році поступився суддівським рішенням британцю Тайсону Ф'юрі, а у 2015-му був нокаутований ще одним боксером з Великої Британії - Ентоні Джошуа.
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