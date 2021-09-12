Україні для захисту від Росії треба перейти на латиницю, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони, в минулому міський голова Луганська та очільник Луганської ОДА Олексій Данілов вважає за необхідне перейти Україні як державі з кириличної абетки на латинку
Це необхідно, на його думку, для протистояння впливу росії на культурному фронті, передає Еспресо.TV.
"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав чиновник в етері Радіо Свобода.
Також Данілов виступає за двомовність. Другою мовою, за словами секретаря РНБО, має бути англійська.
"Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути", - пояснив свою точку зору Олексій Данілов.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе