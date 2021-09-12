Україні для захисту від Росії треба перейти на латиницю, - Данілов

Це необхідно, на його думку, для протистояння впливу росії на культурному фронті, передає Еспресо.TV.



"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав чиновник в етері Радіо Свобода.



Також Данілов виступає за двомовність. Другою мовою, за словами секретаря РНБО, має бути англійська.



"Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути", - пояснив свою точку зору Олексій Данілов.





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