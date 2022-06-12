Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В 1994 році Україна віддала ядерну зброю в обмін на гарантії територіальної цілісності нашої країни. Ми віддали ядерну зброю, яка б могла захистити нашу державу. Гарантії, надані Україні в Будапешті, виявились просто нічим. Про Російську Федерацію я промовчу, але і гарантії США та Великої Британії виявились просто декларативними. Тому зараз світ просто зобов’язаний допомогти Україні у війни проти Росії. Якщо вони цього не зроблять, то інші країни зрозуміють, що єдиний шлях до захисту своєї держави це наявність ядерної зброї", - пояснив Гончаренко.

Гончаренко зауважив, що вірогідність того, що Україні повернуть ядерну зброю є нульовою.

"На мою думку, Україні навряд чи повернуть ядерну зброю. Це буде повністю суперечити всій стратегії Заходу про розповсюдження ядерної зброї. Однак сама ідея того, що нам постійно потрібно нагадувати про порушення Будапештського меморандуму є дуже важливою. Я вдячний пану Сікорському за таку позицію. Україна принесла жертву і зараз світ має нам допомогти звільнити наші території", - додав Гончаренко.

11 червня Радослав Сікорський, депутат Європарламенту, польський політик висловив думку, що після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність