Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю агенції Reuters під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Це ключовий момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", - сказав він.

Зазначається, що в Рамштайні головна увага буде зосереджена не на тому, що нададуть Сполучені Штати, а на тому, чи припинить Німеччина опиратись відправленню своїх бойових танків Leopard в Україну або принаймні схвалить їх передачу з країн-союзників.

Столтенберг підтвердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків. Водночас він привітав рішення Британії відправити Києву свої танки Challenger 2.

За словами генсека НАТО, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

На його думку, хоч ситуація на фронтах бойових дій стабілізувалася протягом останніх тижнів, тривалі запеклі бої в місті Бахмут на сході продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.

"Президент (Росії Владімір) Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою", – додав Столтенберг.

18 січня Європарламент закликав канцлера Німеччини Шольца без зволікань надати Україні танки Leopard 2. Чиновники наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

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