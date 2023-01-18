Про це йдеться у звіті про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони ЄС за 2022 рік.

"Депутати Європарламенту закликають до негайного розгортання сучасної зброї й протиповітряної оборони наступного покоління та закликають канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань відправити бойові танки Leopard 2 Україні", - йдеться в документі.

Чиновники наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

"Європейська безпека різко погіршилася через війну Росії в Україні. У цьому контексті ЄС має збільшити та пришвидшити військову допомогу Україні та покращити функціонування її оборонної політики, продовжуючи та посилюючи співпрацю з НАТО", - сказав доповідач з питань спільної безпеки та оборонної політики Том Ванденкенделаєр.

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча б бронетанкову бригаду.

Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня. Якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.

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