Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Почались правильні розмови про те, що нам продовжувати наші мобілізаційні рухи. Люди, які перебувають багато місяців на війні потребують ротації, певного відпочинку для того, щоб привести себе і зброю до ладу морально і фізично", - зазначив він.

За словами Гетьмана, людина, яка воює 3-4 місяці втрачає якості, які потрібні, щоб давати відсіч.

"Нам потрібно ще мобілізовувати людей, але не через великі втрати. Зараз умовно є дві групи військових. Одна перебуває на полі бою, а інша - у пункті постійної дислокації. Там проходять бойове злагодження. Людина, яка повертається з поля бою, їде у частину в тилу, де продовжується навчання. Потрібна третя група людей - свіжомобілізовані. Щоб був такий ланцюжок - людина з фронту їде на відпочинок, потім на пункт постійної дислокації, а далі після тижня бойового злагодження. Потрібно три групи людей, у нас їх дві. Ніхто не збирається мобілізованих кидати на фронт - вони підуть на навчання, щоб дати можливість бійцям, які проявляють героїзм, привести себе до ладу", - сказав аналітик.