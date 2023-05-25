Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

Цьогоріч українська альпіністка здійснила спробу зійти на дах світу без кисню, проте хвороба завадила. Попри сильну слабкість та вмовляння гіда не йти на вершину, Антоніна Самойлова таки зійшла на Еверест з киснем вдруге під час повномасштабної війни в Україні.

Дівчина стала першою з українок, хто загалом зробив це двічі.

У минулому сезоні, також у травні, вона стала єдиним представником України, який підкорив найвищу вершину світу у 2022 році.

Обидва сходження українка присвятила незламності та силі свого народу та його боротьбі за свободу, адже її батько та брат захищають Україну на службі в ЗСУ.

Сходити на вершини Антоніна Самойлова почала у 2018 році. Це сталося після смерті мами. Першою стала найвища точка Африки – гора Кіліманджаро. Потім вона піднялася на Ельбрус, Вінсон, найнебезпечнішу у світі К2 та, зрештою, двічі на Еверест.